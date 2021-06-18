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Стали известны правила работы "антиковидных" ресторанов в Москве

16:18
  • пятница
  • 18 июня 2021

Заведения будут открыты и ночью

Ограничения, введенные московскими властями из-за коронавируса, не распространяются на "антиковидные" рестораны, открывающиеся в столице. Заведения смогут работать и в ночное время, к посетителям не будут предъявлять требования о ношении масок, заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
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"Антиковидные зоны работают и днем, и вечером, они также распространяются на бары и ночные клубы. Если ресторан соблюдает все требования, то ограничений по ночной работе на него не распространяется, ровно как и санитарная рассадка, ношение масок среди посетителей" , - цитирует Немерюка РИА Новости.

Глава департамента подчеркнул, что таких ресторанов пока будет немного. Так что властям не составит труда установить контроль на соблюдением всех согласованных норм. Проверки, по словам Немерюка, будут проводиться постоянно.

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