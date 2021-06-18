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Путин обсудил с Совбезом встречу с Байденом

17:56
  • пятница
  • 18 июня 2021

Встреча прошла в пятницу

В Кремле в пятницу обсудили итоги прошедших в среду в Женеве переговоров Владимира Путина и Джозефа Байдена. Эта тема заняла главное место на оперативном совещании президента с членами Совета безопасности страны, передает "ТВ Центр".

"У нас есть ряд вопросов, которые мы должны обсудить в рабочем, в плановом порядке, и несколько текущих. Но начать предлагаю с анализа результатов наших встреч в Женеве с президентом Соединённых Штатов", - отметил Путин.

В совещании приняли участие глава правительства Михаил Мишустин, председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, а также ряд министров, директоров спецслужб, и постоянных членов Совета безопасности.

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