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Дмитрий Певцов подал документы на выдвижение в Государственную Думу

16:26
  • пятница
  • 18 июня 2021

Народный артист уверен, что ему удастся собрать необходимое количество подписей

Дмитрий Певцов будет выдвигаться в депутаты Госдумы как независимый кандидат. Об этом стало известно в пятницу. Народный артист и общественный деятель подал документы в избирательную комиссию Медведковского одномандатного избирательного округа № 200.

Певцов уверен, что соберет нужное количество подписей (20 тысяч). Помогать артисту в этом будут активисты движения "Добровольцы Певцова". Оно сформировано его соратниками.

"Уверен, России, как воздух, нужен новый курс, национальная идея, где главным будет простой человек, гражданин", - заявил народный артист.

Своими задачами Певцов видит отмену пенсионной реформы, развитие системы доступных детских творческих центров, а также формирование государственной идеологии в ответ на попытки из-за рубежа навязать "чуждый контекст".

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Дмитрий Певцов
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