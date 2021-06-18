ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия объявила дату выхода из Договора по открытому небу

16:40
  • пятница
  • 18 июня 2021

Уведомление разослано странам-депозитариям

Москва направила странам-депозитариям Договора по открытому небу – Венгрии и Канаде - уведомление о своем выходе из соглашения. Названа и дата: Россия прекращает свое участие в договоре 18 декабря, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
МИД заявил о полной ответственности США за развал ДОН

В заявлении МИД России подчеркивается, что вся ответственность за развал договора по открытому небу лежит на Соединенных Штатах. Западу пора понять, что он не может обеспечить свою безопасность, не учитывая интересы России и ее союзников.

Западным государствам напомнили: попытки добиться односторонних преимуществ, игнорируя интересы Москвы, обречены на провал. Государствам-депозитариям ДОН направлена просьба созвать в кратчайший предусмотренный Договором срок - через 30 дней - конференцию стран-участников, чтобы рассмотреть последствия выхода России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Самолет-разведчик Boeing RC-135
Самолет-разведчик Boeing RC-135
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.