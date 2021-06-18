Россия объявила дату выхода из Договора по открытому небу

Уведомление разослано странам-депозитариям

Москва направила странам-депозитариям Договора по открытому небу – Венгрии и Канаде - уведомление о своем выходе из соглашения. Названа и дата: Россия прекращает свое участие в договоре 18 декабря, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В заявлении МИД России подчеркивается, что вся ответственность за развал договора по открытому небу лежит на Соединенных Штатах. Западу пора понять, что он не может обеспечить свою безопасность, не учитывая интересы России и ее союзников.

Западным государствам напомнили: попытки добиться односторонних преимуществ, игнорируя интересы Москвы, обречены на провал. Государствам-депозитариям ДОН направлена просьба созвать в кратчайший предусмотренный Договором срок - через 30 дней - конференцию стран-участников, чтобы рассмотреть последствия выхода России.

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