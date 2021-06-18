Нифантьев организовал для студентов в одном из парков Москвы онлайн-пикник

Приглашённый шеф-повар провел мастер-класс

18 июня Международный день пикника. Но из-за пандемии коронавируса у любителей перекусить на природе в приятной компании возникли сложности.

Член Общественной палаты России Евгений Нифантьев предложил выход из ситуации - он организовал в одном из парков Москвы для студентов столичных вузов онлайн-пикник и кулинарный мастер-класс. Приглашённый шеф-повар в прямом эфире научил ребят готовить оригинальные брускетты и несколько видов лимонада. При этом Нифантьев подчеркнул, что питаться правильно и разнообразно нужно, конечно, каждый день.

"День пикника - он один раз в году, а студенту кушать хочется каждый день. И вот может ли московский студент прожить на стипендию в 2-3 тысячи рублей? Уверен, что нет. И, конечно же, нам нужно подумать о том, чтобы стипендии для хорошо успевающих студентов были повышены до прожиточного минимума", - заявил Евгений Нифантьев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram