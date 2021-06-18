ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роман Романенко принял участие в открытии выставки, посвящённой космонавту Алексею Губареву

17:25
  • пятница
  • 18 июня 2021

Она продлится до декабря

В Московском музее космонавтики на ВДНХ открылась выставка "Орбита жизни Алексея Губарева". В мероприятии принял участие депутат Госдумы, Герой России Роман Романенко.

"С семьёй Алексея Александровича я знаком с детства, мы были соседями. Он был для меня одним из примеров самоотверженности и настойчивости в достижении цели", - отметил парламентарий.

По словам депутата, вклад Алексея Губарева в развитие пилотируемой космонавтики трудно переоценить. "С его первого полёта началось использование долговременной орбитальной станции "Салют–4", а во время второго полета была открыта уникальная программа "Интеркосмос", - отметил Роман Романенко.

Выставка подготовлена при содействии дочери лётчика-космонавта Ольги Губаревой. Она продлится до декабря этого года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Роман Романенко на открытии выставки, посвящённой космонавту Алексею Губареву
Роман Романенко на открытии выставки, посвящённой космонавту Алексею Губареву
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.