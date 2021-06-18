Роман Романенко принял участие в открытии выставки, посвящённой космонавту Алексею Губареву

Она продлится до декабря
В Московском музее космонавтики на ВДНХ открылась выставка "Орбита жизни Алексея Губарева". В мероприятии принял участие депутат Госдумы, Герой России Роман Романенко.
"С семьёй Алексея Александровича я знаком с детства, мы были соседями. Он был для меня одним из примеров самоотверженности и настойчивости в достижении цели", - отметил парламентарий.
По словам депутата, вклад Алексея Губарева в развитие пилотируемой космонавтики трудно переоценить. "С его первого полёта началось использование долговременной орбитальной станции "Салют–4", а во время второго полета была открыта уникальная программа "Интеркосмос", - отметил Роман Романенко.
Выставка подготовлена при содействии дочери лётчика-космонавта Ольги Губаревой. Она продлится до декабря этого года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram