Роман Романенко принял участие в открытии выставки, посвящённой космонавту Алексею Губареву

Она продлится до декабря

В Московском музее космонавтики на ВДНХ открылась выставка "Орбита жизни Алексея Губарева". В мероприятии принял участие депутат Госдумы, Герой России Роман Романенко.

"С семьёй Алексея Александровича я знаком с детства, мы были соседями. Он был для меня одним из примеров самоотверженности и настойчивости в достижении цели", - отметил парламентарий.

По словам депутата, вклад Алексея Губарева в развитие пилотируемой космонавтики трудно переоценить. "С его первого полёта началось использование долговременной орбитальной станции "Салют–4", а во время второго полета была открыта уникальная программа "Интеркосмос", - отметил Роман Романенко.

Выставка подготовлена при содействии дочери лётчика-космонавта Ольги Губаревой. Она продлится до декабря этого года.

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