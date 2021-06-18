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Доктор Румянцев пригласил студенческий медотряд на практику в Москве

17:13
  • пятница
  • 18 июня 2021

В этом году стартует работа медицинских отрядов РСО в столице

Студентов-медиков "Российских Студенческих Отрядов" (РСО) этим летом готовы принять в учреждения, находящиеся в Юго-Западном округе столицы. Об этом сообщил основатель Центра имени Д. Рогачева Александр Румянцев по итогам встречи с руководителем московского отделения РСО Юлии Дрожжиной.

"Десять наших студентов-медиков могут пройти практику в одном из медучреждений Юго-Западного округа. Мы заручились поддержкой Александра Григорьевича Румянцева и благодарны ему за наставничество и готовность принимать участие в жизни студотрядов", - рассказала Дрожжина.

Отмечается, что студенты получат возможность пройти практику в Центре им. Д. Рогачева, Центре "Мать и Дитя", а также в Российской детской клинической больнице.

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Доктор Румянцев и студенты-медики
Доктор Румянцев и студенты-медики
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