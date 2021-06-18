Депутат ГД Ирина Белых: "У детей нужно вырабатывать "цифровой иммунитет"

Ребенок должен самостоятельно идентифицировать потенциальную опасность

Стремительные темпы цифровизации несут в себе не только повышение уровня комфорта, но и новые угрозы, в том числе, для детей. Депутат Госдумы Ирина Белых призвала изучать в школах угрозы в киберпространстве.

Таким образом, считает парламентарий, у детей появится "цифровой иммунитет", и они смогут сами идентифицировать возможную опасность.

"В такой доступной, понятной для детей форме нужно объяснять им правила поведения в сети интернет. Не строго запрещать, а аргументировано, с демонстрацией конкретных примеров, разъяснять возможные варианты потенциальных угроз", - отметила Ирина Белых.

Отмечается, что родители не всегда могут разъяснить детям, как правильно реагировать на угрозы в Сети.

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