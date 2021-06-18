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Евгений Попов: В поддержку реставрации Покровского храма в Филях собраны сотни подписей горожан

18:08
  • пятница
  • 18 июня 2021

Власти готовы выделить бюджетные средства на его восстановление

Телеведущий Евгений Попов обсудил возвращение Покровскому храму в Филях первозданного вида. Во встрече приняли участие глава Департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов и настоятель храма протоиерей Борис Михайлов.

"Безусловно, здание нужно как можно скорее реставрировать. Это одно из красивейших архитектурных сооружений Москвы, прекрасный пример "нарышкинского" барокко. Городские власти готовы выделить бюджетные средства на его восстановление", - сказал он.

Со своей стороны Емельянов поддержал инициативу Евгения Попова включить вопросы защиты объектов культурного наследия в концепцию Национального стандарта благополучия, которую сейчас разрабатывает журналист.

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Евгений Попов и протоиерей Борис Михайлов
Евгений Попов и протоиерей Борис Михайлов
Евгений Попов
Евгений Попов
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