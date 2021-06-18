Российский "убийца авианосцев" вошел в Средиземное море

В том районе находится британский авианосец Queen Elizabeth

"Убийца авианосцев" - гвардейский ракетный крейсер "Москва" - отправился в Средиземное море. Крейсер проекта 1164 "Атлант" - флагман Черноморского флота России. В походе его сопровождает сторожевой корабль "Адмирал Эссен", оснащенный комплексом ракетного вооружения "Калибр-НК".

Как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Telegram-канал "Военный обозреватель", ранее Лондон отправил в Средиземное море авианосную ударную группу Королевских Военно-морских сил Великобритании. Ее возглавляет авианосец Queen Elizabeth.

Как ранее сообщили британские военные, авианосная группа "выполняет задачи в дальнем морском походе". Ее флагман Queen Elizabeth пришвартовался в порту Сицилии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram