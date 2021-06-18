ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российский "убийца авианосцев" вошел в Средиземное море

18:06
  • пятница
  • 18 июня 2021

В том районе находится британский авианосец Queen Elizabeth

"Убийца авианосцев" - гвардейский ракетный крейсер "Москва" - отправился в Средиземное море. Крейсер проекта 1164 "Атлант" - флагман Черноморского флота России. В походе его сопровождает сторожевой корабль "Адмирал Эссен", оснащенный комплексом ракетного вооружения "Калибр-НК".
Крейсер "Москва" испытал ракету "Вулкан" в Черном море

Как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Telegram-канал "Военный обозреватель", ранее Лондон отправил в Средиземное море авианосную ударную группу Королевских Военно-морских сил Великобритании. Ее возглавляет авианосец Queen Elizabeth.

Как ранее сообщили британские военные, авианосная группа "выполняет задачи в дальнем морском походе". Ее флагман Queen Elizabeth пришвартовался в порту Сицилии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Ракетный крейсер проекта 1164
Ракетный крейсер проекта 1164
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.