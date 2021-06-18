Парад абсурда: Киев устроил истерику из-за равнодушия Запада

Почему Европа перестает считаться с Украиной?

Киеву, который до переговоров в Женеве грозился не признавать достигнутые без него договорённости США и России по Украине, сейчас больно и сложно. Незалежной в очередной раз указали на её реальное место и ценность. Осознание грубой реальности бытия, как известно, проходит несколько стадий - отрицание, гнев, торг, депрессия и собственно принятие неизбежного.

Диагноз "Синдром дефицита внимания и гиперактивности" обычно ставят детям, но в случае с украинскими властями возрастные рамки сильно сдвинулись. До встречи Путина и Байдена офис Зеленского всеми силами пытался обратить на себя внимание. Парад абсурда на какое-то время возглавило предложение передать 5-7 процентов акций "Северного потока-2" Украине в качестве компенсации за прекращение транзита. Инициативу подхватил и сразу на трех языках развил у себя в "Твиттере" министр иностранных дел Кулеба.

"Северный поток - 2" - это, в первую очередь, угроза безопасности Украины, а не только нашей экономике. Мы против "Северного потока-2". Условием его запуска должна быть деоккупация наших территорий и энергетическая безопасность Украины. Справедливая компенсация за угрозы. Я заявил об этом на прошлой неделе в своих берлинских переговорах", - сказал Кулеба.

Участники тех самых берлинских переговоров отреагировали моментально. И, без лишней дипломатии, назвали предложение Кулебы несусветной чушью, которая не имеет под собой ни коммерческих, ни правовых оснований. В Бундестаге дали понять, что не собираются жертвовать благополучием Германии ради удовлетворения сомнительных желаний украинского руководства.

"Россия может развернуть газ в Китай и спокойно существовать дальше. Германия же поставит на колени всю свою индустрию, если перейдет полностью на дорогой и грязный американский газ", - отметил депутат Бундестага Вальдемар Гердт.

В Киеве осознали, что их желания – это их личные проблемы, поэтому вслед за гневом закономерно пришел черед торга. Про проценты никто уже не вспоминал, а вместо жестких условий тот же Кулеба аккуратно сообщил, что Украина готова к обсуждению компенсации. Впрочем, желающих обсудить что-то с Киевом в последнее время найти все сложнее.

Украинским властям не до смеха. Когда стало понятно, что украинская повестка отработана мазком, в Киеве началась форменная истерика. Казна и так почти пуста, а в случае отсутствия транзита может лишиться еще нескольких миллиардов долларов в год. Для Украины это огромная цифра. Осенью ей предстоит отдать три миллиарда в счет оплаты долгов. Взять деньги планировали из очередного транша МВФ. Впрочем, фонд раскошеливаться не спешит. И, прежде чем платить за ужин на свидании, требует проехать в номера. Глава украинского минфина к такому повороту, похоже, готов.

Сергей Марченко бодро рапортует о том, что все желания МВФ будут исполнены, при этом не вдается в подробности. Потому что иначе ему бы пришлось объяснять, что, согласно новой редакции закона о Высшем совете правосудия, назначать судей, а также руководителей антикоррупционной прокуратуры и антикоррупционного бюро будут западные эксперты. Таково требование США и ЕС. В переводе с официальных формулировок это означает введение внешнего управления на Украине.

На самой Украине, похоже, это мало кого волнует. Зеленский лишь вскользь упомянул, что хотел бы особого – менее потребительского отношения МВФ к Киеву. Еще "слуга народа" в рамках всего одного интервью внезапно захотел открыть украинские школы в Сибири, пригрозил создать самую сильную армию в Европе, обиделся на Евросоюз за то, что тот избегает общения с Киевом, обиделся на НАТО – за то, что не взяли. А потом и на Россию, которая, по мнению Зеленского, забрала у Украины все.

Поиски виноватых в бедах Украины продолжились в Верховной раде. Там депутат Никита Потураев из пропрезидентской партии озвучил неожиданное, даже по украинским меркам, решение проблемы бедности.

"Тут спросили, когда закончится эпоха бедности? Тогда, когда закончится эпоха брехни. А она закончится, когда восставший народ вытащит эту фракцию, совокупное состояние которой сопоставимо с годовым бюджетом Украины, и расстреляет!" – сказал он.

Поставить к стенке Потураев предлагал депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь". Те обиделись, началась драка, Потураева заблокировали на трибуне. Расстрельные инициативы депутатов пропрезидентской партии самому Зеленскому очков не добавляют. Эксперты оценивают нынешний рейтинг слуги народа в 10 процентов. Падает он много месяцев подряд. При этом возможная встреча с Владимиром Путиным, о которой украинский президент напоминает при каждом удобном случае, вряд ли состоится раньше октября. Не исключено, что к этому времени сторонников у Зеленского не наберется даже, чтобы обеспечить синхронный перевод с русского на украинский.

Денис Большаков, "В центре событий", "ТВ Центр".

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