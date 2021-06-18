Тающая вечная мерзлота: ученые бьют тревогу из-за изменения климата

За последнее десятилетие наша планета пережила пять жарких летних сезонов

Нормой меняющегося климата планеты становится его в прямом смысле слова ветреное непостоянство, которое часто приводит не только к временным неудобствам, но и к огромным тратам, а то и жертвам. Причем, речь идет именно о глобальном климате, что особенно заметно в высоких широтах. Ученые из Потсдамского института исследований воздействия на климат сообщили: еще плюс 2 градуса к обычной средней температуре и возникнет эффект домино. Лед на полюсах начнет стремительно таять, что изменит привычную жизнь практически до неузнаваемости. И мало того, земля во многих местах будет буквально уходить из-под ног.

Официально вечной мерзлота перестала быть ещё 50-е годы прошлого века, так её называют лишь по инерции. Учёные окончательно отказались от термина, заменив его на "многолетняя". Но так ли много лет осталось мерзлоте, учитывая, с какой скоростью происходят изменения климата?

Вечная мерзлота занимает более четверти всей суши планеты. По сути, это грунт, температура которого не превышает нуля градусов. Местами его толщина может достигать полутора километров. Но на поверхности обязательно остается так называемый активный слой, каждое лето он оттаивает и зимой замерзает вновь. Однако не так давно ученые обнаружили явление, которое назвали "зимней оттепелью". В Сибири, где в декабре обычно стоит звенящий мороз и буквально застывает дыхание, поверхностный слой перестал замерзать. А жители Таймырского полуострова вовсе обнаружили целое озеро прямо в разломе вечной мерзлоты.

Причина такой аномалии не только в глобальном потеплении, как ни удивительно – в снегах. За последние годы снежный покров стал почти в два раза глубже. Окутывая землю точно одеяло, он не даёт почве остывать. В результате температура активного слоя мерзлоты местами выросла на 6 градусов. А следом за ней – и выбросы горючих газов в атмосферу. Здесь-то и кроется главная опасность.

Вечная мерзлота – крупнейший резервуар органического углерода, который называют ещё углеродной бомбой. Здесь этого вещества содержится вдвое больше, чем в атмосфере. Поглощая химический элемент, микробы выделяют углекислый газ или метан. Но если раньше это происходило исключительно летом, то теперь – благодаря зимней оттепели – круглый год.

"Бактерии очень любят этот углерод, именно мерзлотный. Это лакомство для них, как для нас сахар. Потому что, с одной стороны, он очень древний, ему десятки тысяч лет. А с другой стороны, поскольку он накопился и довольно быстро замёрз, он не подвергался разложению, с какой-то точки зрения, он свежий", - рассказал ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН Никита Тананаев.

Сильнее парниковый эффект – выше температура планеты – меньше вечной мерзлоты, а значит еще больше метана и углекислого газа. Получается, замкнутый круг, который лишь набирает обороты. Только за последнее десятилетие наша планета пережила 5 самых жарких летних сезонов за всё время метеонаблюдений.

Причём, в арктических широтах потепление происходит намного быстрее. При самых худших сценариях к 2100 году температура здесь повысится аж на 12 градусов. И последствия такого перегрева заметны уже сегодня. Гренландия, 2017-й год. Огнём охвачены тысячи квадратных километров тундры. Пожар стал самым масштабным за всю историю ледяного острова. Норвежский посёлок Лаксэльв большую часть года покрыт снегами. Однако недавно столбики термометров поднялись здесь до 32 градусов. Северным оленям приходилось прятаться от жары в прохладных автомобильных тоннелях. А вот жители этого якутского поселения были вынуждены прятаться сами – от непрошенного гостя. Из-за таяния морского льда белые медведи пожаловали на большую землю в поисках пропитания.

Страдают из-за таяния снегов, разумеется, не только животные, но и сам человек. На месте льда, который тысячелетиями сковывал землю, образуются вода и пустоты. В результате эрозия разъедает берега, лопаются трубопроводы, разрушаются дороги и дома. Год назад Наталье Гороховой пришлось переехать из аварийного жилья.

"Меня разбудила дочка и сказала: мама, что-то случилось с домом, вставай и посмотри. Я встала, поглядела и там вообще начала обваливаться вся штукатурка и потолка начали сыпаться щебенки всякие", - говорит она.

И таких домов в Якутске десятки. Если ничего не предпринимать, уверяют учёные, через несколько десятилетий больше половины зданий в городе могут сложиться, как карточный домик.

"На мерзлоте строить начали в XX веке, то есть не так давно. В 88-м году был принят СНИП – строительные нормы и правила, который называется "Основания и правила фундамента на вечно мерзлых грунтах". В 2021-м году вышла новая редакция этого СНИПа, которая должна вступить в силу 1 июля. Это говорит о том, что накапливается новая информация о том, как ведут себя грунты и эта информация учитывается в правилах, которые надо соблюдать", - рассказал ведущий научный эксперт Национального парка "Русская Арктика" Дмитрий Крюков.

Последствия таяния мерзлоты ощущают на себе и малые коренные народы севера. Талые воды стремительно затапливают ледяные погреба, где арктические охотники хранят мясо моржей и китов. "Глобальная оттепель" валит не только постройки, но и целые леса. В затопленной почве корни, а следом и все дерево теряют устойчивость.

Зато в других местах деревья, наоборот, только-только появляются – Арктика зеленеет. Этого, конечно, недостаточно, чтобы компенсировать таяние мерзлоты и выделение парниковых газов, но всё же. Ивы на Аляске уже так вытянулись, что заметно торчат из-под снега. А значит, зайцы могут найти себе пропитание и укрытие на всем пространстве до Северного Ледовитого океана. За ними подтянулись хищники – рыси. А вскоре ученые ждут и лосей. Но самым большим открытием стало появление здесь бобров. Два с половиной метра в высоту и более 10 – в ширину. Эту гигантскую хатку местные в шутку окрестили Лодж-Махалом. Хотя еще несколько десятков лет назад на полуострове не было ни одного полуводного грызуна. Но проблема в том, что чем активнее ведет себя флора и фауна, тем быстрее тает вечная мерзлота. А человек лишь подогревает ситуацию, нарушая поверхностные покровы земли и пропуская тепло.

"Надо понимать, что для каждой отрасли промышленности есть свои меры по снижению углеродного следа. Даже если мы будем по максимуму сокращать углеродный след наш, всё равно до 2050-2060 года потепление климата будет продолжаться", - сообщил ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН Никита Тананаев.

Наглядный пример – события последнего года. Казалось бы, за время пандемии и бесконечных локдаунов Земля должна была очиститься дальше некуда и задышать полной грудью. Но диагноз экологов неутешителен: температура продолжает расти. Многие ученые сходятся во мнении, что главная причина вовсе не антропогенный фактор, а солнечная активность. А значит, человеку ничего не остается, как адаптироваться и не усугублять.

Для России, где 65% территории покрыты вечной мерзлотой, настоящий вызов. Ведь Арктика для нашей страны – это и Северный морской путь, и шельфовые месторождения. Многое в этом направлении уже сделано: мазут и дизель заменяют на более экологичный СПГ, предприятия переводят на безопасные технологии добычи, инженеры устанавливают новые стандарты строительства на вечной мерзлоте, а экологи очищают русла рек от пластика и возрождают популяцию белых медведей. В апреле правительство утвердило ещё одну – социально-экономическую программу развития Арктики. Документ должен не только привлечь в регион рабочие руки, но и установить хрупкий баланс между хозяйкой-природой и человеком, который в масштабах планетарной истории лишь заглянул в этот уникальный уголок Земли.

Анна Пешехонова, Татьяна Каминская, "В центре событий", "ТВ Центр".

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