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Собянин попросил москвичей помочь врачам в борьбе с COVID-19

18:38
  • пятница
  • 18 июня 2021

Мэр также напомнил о необходимости сохранить экономику столицы

Москвичей просят помочь медикам в борьбе с коронавирусом. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что врачи устали не только физически, но и психологически. Жители Москвы могут облегчить ситуацию, пройдя вакцинацию.
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Собянин подчеркнул, что борьба с COVID-19 – это не только ограничения и медицинские технологии.

"Борьба с коронавирусом - это еще и борьба за выживание экономики, рабочих мест, чтобы люди получали зарплату, чтобы экономика функционировала, город функционировал. Нужно находить подходы, как в новых условиях, новой реальности это делать", - сказал мэр столицы в эфире Первого канала.

Днем ранее Собянин сообщил о введении новых ограничений в Москве. Чтобы предотвратить распространение инфекции, решено запретить все зрелищные массовые мероприятия, работу танцполов, закрыть фан-зону для болельщиков Евро-2020.

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