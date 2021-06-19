В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 3 тысяч человек

В городе действуют ограничения

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 3 395 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 113 794.

Московские вузы намерены принимать меры для увеличения количества привитых от коронавируса студентов. Новый год в учебных заведениях может начаться в сентябре в гибридном формате, а пускать на очные занятия планируют только вакцинировавшихся студентов или имеющих справки о наличии антител.

По данным на 19 июня, в России диагноз COVID-19 поставлен 5 299 215 пациентам, умерли с начала пандемии 128 911 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 278 265 в мире более 177 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 3,8 миллиона человек.

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