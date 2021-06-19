В России за сутки выявлено 17906 больных коронавирусом

Заболеваемость резко растёт

За сутки в России зафиксировано 17 906 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 5 299 215 человек с COVID-19, умерло 128 911 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрирован максимум с начала пандемии - 9 120 больных, всего в столице 1 278 265 инфицированных, скончались 21 352 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, максимум в Москве был зарегистрирован накануне, 18 июня 2021 года – 9 056 человек.

В начале июля в Москве может начаться вакцинация работников-мигрантов, об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Прививку будут делать вакциной "Спутник Лайт". Власти напомнили, что привить необходимо 60% работников сферы обслуживания.

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