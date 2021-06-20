Число заболевших коронавирусом в мире достигло 178 миллионов

Россия возобновляет авиасообщение с Турцией

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 178 миллионов, скончались от осложнений болезни более 3,8 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил менее трёх миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 33,5 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 600 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 29,8 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 17,7 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция, в ней выявлено более 5,8 миллиона человек с коронавирусом. Замыкает пятёрку Турция с 5,3 миллиона больных.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших.

С 22 июля Россия открывает авиасообщение с Турцией. На этой неделе там работала группа российских экспертов, они оценивали ситуацию с коронавирусом в стране. На основе полученной информации власти приняли решение возобновить полёты в Турцию.

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