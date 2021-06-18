Выявлены снижающие эффективность вакцин штаммы коронавируса

Исследования провели в ФМБА России

Новые штаммы коронавируса, снижающие эффективность лечебных препаратов – в том числе и вакцин – выявили ученые Федерального медико-биологического агентства России. На сегодняшний день в Москве у 87% заболевших выявляется одна из этих разновидностей – индийская.

"Ученые ФМБА России выявили новые линии вируса SARS-CoV-2. Появление новых генетических линий… может изменять биологические свойства вируса и клинические проявления инфекции, а также снижать эффективность лечебных и профилактических лекарственных препаратов", - говорится в сообщении пресс-службы ФМБА. Отмечается, что это касается и вакцин, протестированных в отношении более ранних вариантов вируса.

По данным экспертов, в начале 2021 года в России обнаружены новые линии вируса SARS-CoV-2. Их отличительная черта - повышенная способность передаваться от человека к человеку. Кроме того, описаны случаи "ускользания" новых вариантов вируса от действия антител, вырабатываемых у переболевших ковидом в 2020 году.

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