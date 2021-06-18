Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня

Открываются еще три страны

Авиасообщение с Турцией возобновится с 22 июня. О решении, принятом оперативным штабом по борьбе с коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"По заключению наших специалистов, с учетом обсуждения и полноценного рассмотрения этого вопроса всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти на заседании оперативного штаба было принято решение о целесообразности восстановления авиационного сообщения с Турецкой Республикой с 22 июня этого года", - заявила вице-премьер.

Голикова также проинформировала о других решениях оперштаба. Возобновится авиасообщение с Соединенными Штатами. Кроме того, гражданам Китая и Лихтенштейна теперь разрешен въезд в Россию, передает ТАСС.

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