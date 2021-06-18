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Россия возобновляет авиасообщение с девятью странами

20:00
  • пятница
  • 18 июня 2021

В их числе, кроме Турции, Болгария и Кипр

Авиасообщение с девятью странами возобновляет Россия с 28 июня по решению оперативного штаба. Кроме упомянутой ранее вице-премьером Татьяной Голиковой Турции, в списке Италия, Болгария, Кипр, Северная Македония, Бельгия, Иордания, Ирландия и США.
Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня

"Мы предполагаем, что возобновление полетов и увеличение авиационного сообщения произойдут с 28 июня 2021 года", - приводит заявление Голиковой ТАСС.

Кроме того, увеличивается число авиарейсов в страны, авиасообщение с которыми было восстановлено ранее. В их числе Австрия, Швейцария, Азербайджан, Армения, Греция, Катар, Финляндия и Хорватия.

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