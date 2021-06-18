Зеленский ввел санкции против главы "Ростеха"

В списке также российские и украинские предприниматели

Новый список жестких санкций в отношении российских и украинских предпринимателей огласил президент Украины. Как заявил Владимир Зеленский, ограничительные меры по рекомендации а национальной безопасности и обороны введены, в частности, против главы российской госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и зампредседателя совета директоров корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Шелкова.

"Заседание СНБО. По предложению Службы безопасности Украины принято решение о применении санкций в отношении Фирташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С.В., Шелкова М. Е.", - написал Зеленский в Telegram.

За что удостоился санкций Сергей Чемезов, Зеленский разъяснять не стал. Что же касается вины перед Украиной российского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, то о ней ранее сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Фукс, по версии украинских властей, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых. А Фирташ, якобы, замешан в поставках титана на российские военные предприятия, передает ТАСС.

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