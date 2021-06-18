ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Ялте подтоплено более десятка отелей, туристы эвакуированы

21:06
  • пятница
  • 18 июня 2021

Серьезно пострадали пляжи

Власти Ялты эвакуировали туристов из двух наиболее пострадавших отелей. Всего в городе после удара стихии подтоплено 13 гостиниц, сообщили в правительстве Крыма.
В Крыму устраняют последствия мощного наводнения

"В Ялте подтоплены 13 средств размещения. Из двух наиболее пострадавших отелей в центре Ялты туристы эвакуированы. От стихии серьезно пострадали пляжи региона", - говорится в сообщении администрации в соцсети.

Тропические ливни обрушились на Крым в ночь на четверг. Больше всего пострадал восток полуострова: в Керчи выпала почти двухмесячная норма осадков, в Ялте синоптики зафиксировали месячную норму за шесть часов. Власти объявили режим ЧС регионального уровня.

В сообщении администрации уточняется, что эвакуировать пришлось постояльцев ялтинских отелей    "Бристоль" и "Ореанда". Сообщается о колоссальном ущербе, нанесенном городу. Полностью наладить электроснабжение и водоснабжение можно будет не раньше завтрашнего дня, серьезно пострадали пляжи. Власти просят граждан по возможности оставаться дома, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Подтопления в Ялте после ливней
Подтопления в Ялте после ливней
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.