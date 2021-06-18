В Ялте подтоплено более десятка отелей, туристы эвакуированы

Серьезно пострадали пляжи

Власти Ялты эвакуировали туристов из двух наиболее пострадавших отелей. Всего в городе после удара стихии подтоплено 13 гостиниц, сообщили в правительстве Крыма.

"В Ялте подтоплены 13 средств размещения. Из двух наиболее пострадавших отелей в центре Ялты туристы эвакуированы. От стихии серьезно пострадали пляжи региона", - говорится в сообщении администрации в соцсети.

Тропические ливни обрушились на Крым в ночь на четверг. Больше всего пострадал восток полуострова: в Керчи выпала почти двухмесячная норма осадков, в Ялте синоптики зафиксировали месячную норму за шесть часов. Власти объявили режим ЧС регионального уровня.

В сообщении администрации уточняется, что эвакуировать пришлось постояльцев ялтинских отелей "Бристоль" и "Ореанда". Сообщается о колоссальном ущербе, нанесенном городу. Полностью наладить электроснабжение и водоснабжение можно будет не раньше завтрашнего дня, серьезно пострадали пляжи. Власти просят граждан по возможности оставаться дома, передает ТАСС.

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