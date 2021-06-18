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Politico: США приостановили военную помощь Украине

21:32
  • пятница
  • 18 июня 2021

Решение было принято в преддверии саммита в Женеве

Пакет американской военной помощи Украине на 10 миллионов долларов временно заморожен. Решение было принято перед саммитом президентов России и США в Женеве, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.
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Вооружения были подготовлены к отправке в Киев ранее, на фоне обеспокоивших Вашингтон учений российской армии вблизи украинских границ. По данным издания, занимались этим сотрудники госдепартамента и Пентагона.

Позже Москва объявила об отводе части войск с западного направления, так что в преддверии переговоров Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии помощь Украине решили не отправлять. В то же время, подчеркивают источники в Белом доме, все вооружения, в том числе и летальные, в случае необходимости быстро окажутся в Киеве.

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