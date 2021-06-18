Депздрав инициировал проверку сообщений о незаконной выдаче сертификатов о вакцинации

Жителей просят незамедлительно сообщать о фактах подобных нарушений

В Департаменте здравоохранения столицы стартовали проверки сообщений о незаконной выдаче сертификатов о вакцинации. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

"На данный момент ни одного факта незаконности действий по выдаче сертификатов сотрудниками учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения, представлено не было ни пациентами, ни представителями средств массовой информации", - указали АГН "Москва" в Депздраве.

В то же время департамент призывает горожан сообщать о подобных нарушениях. В случае их выявления все виновные будут наказаны.

В ведомстве также призвали пройти вакцинацию от коронавируса. "Только массовая вакцинация в короткие сроки является эффективным способом защиты от коронавируса и может помочь победить пандемию", - добавили в пресс-службе.

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