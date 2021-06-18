В США назвали место решающей воздушной схватки с Россией в возможной войне

У русских в соседях – три страны, входящие в НАТО

Американские эксперты определили место воздушной схватки между силами ВВС натовских старн и ВКС России. По мнению авторов статьи в The National Interest, полем битвы станет небо над Балтийским морем.

С точки зрения автора статьи Тревора Филсета, Балтийское море поделено между Россией, Финляндией и Швецией, а также Польшей, Германией и Данией. Журналист напоминает, что последние три страны – члены Североатлантического альянса, отношения которого с Россией все более напряжены.

Активность как натовской авиации, так и российских ВКС над Балтикой в последнее время возросла. Запад, в частности, обеспокоен состоявшимся на днях полетом двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 в этом районе. А Эстония заявила, что ее воздушную границу нарушили 15 июня два российских Су-35. В Москве ответили Таллину, что полет был плановый и от маршрута истребители не отклонялись.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram