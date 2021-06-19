В Кузбассе потерпел крушение самолёт с парашютистами

Есть погибшие

В Кемеровской области разбился самолёт L-410, принадлежащий ДОСААФ. На его борту находились парашютисты, которые должны были совершить тренировочные прыжки.

Во время полёта у самолёта отказал один из двигателей, командир экипажа решил возвратиться на аэродром вылета. При развороте самолёт зацепился крылом о дерево и упал.

На борту воздушного судна находилось 19 человек. По разным данным, погибли от четырёх до девяти человек. Раненых на вертолёте доставили в больницы. Четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, сообщает ТАСС.

Самолёт L-410 может взлетать и садиться на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими ВПП.

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