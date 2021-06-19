ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кузбассе потерпел крушение самолёт с парашютистами

10:00
  • суббота
  • 19 июня 2021

Есть погибшие

В Кемеровской области разбился самолёт L-410, принадлежащий ДОСААФ. На его борту находились парашютисты, которые должны были совершить тренировочные прыжки.
В Краснодаре совершил аварийную посадку самолёт из Москвы

Во время полёта у самолёта отказал один из двигателей, командир экипажа решил возвратиться на аэродром вылета. При развороте самолёт зацепился крылом о дерево и упал.

На борту воздушного судна находилось 19 человек. По разным данным, погибли от четырёх до девяти человек. Раненых на вертолёте доставили в больницы. Четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, сообщает ТАСС.

Самолёт L-410 может взлетать и садиться на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими ВПП.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
Последствия крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.