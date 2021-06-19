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В Москве откроются дополнительные площадки для лечения больных с коронавирусом

10:18
  • суббота
  • 19 июня 2021

Там помогут пациентам с лёгким течением болезни

В Москве появятся два дополнительных обсерватора для пациентов с лёгким течением COVID-19. Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в городе осложняется эпидемиологическая обстановка и поэтому растёт потребность в обсервационных центрах.
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20 и 25 июня в Москве откроются два обсерватора для лечения коронавирусных больных. Всего в городе будет работать пять подобных учреждений. В них смогут разместиться около 600 взрослых и почти 50 детей.

В обсерваторах для пациентов созданы комфортные условия: их обеспечат многоразовым питанием, организуют досуг, а врачи районных поликлиник проследят за их здоровьем.

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