В Москве откроются дополнительные площадки для лечения больных с коронавирусом

Там помогут пациентам с лёгким течением болезни

В Москве появятся два дополнительных обсерватора для пациентов с лёгким течением COVID-19. Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в городе осложняется эпидемиологическая обстановка и поэтому растёт потребность в обсервационных центрах.

20 и 25 июня в Москве откроются два обсерватора для лечения коронавирусных больных. Всего в городе будет работать пять подобных учреждений. В них смогут разместиться около 600 взрослых и почти 50 детей.

В обсерваторах для пациентов созданы комфортные условия: их обеспечат многоразовым питанием, организуют досуг, а врачи районных поликлиник проследят за их здоровьем.

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