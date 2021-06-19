Появилось видео с места падения самолёта в Кемеровской области

Машина задела дерево и упала

В Кемеровской области выясняют обстоятельства жёсткой посадки двухмоторного самолёта. В результате ЧП погибли четыре человека, 15 госпитализированы. Воздушное судно принадлежало отделению ДОСААФ России, в котором готовили парашютистов.

В Сети появились первые кадры с места трагедии. Видны обломки фюзеляжа, уцелели только фрагменты хвоста и крыльев. Легкомоторный L-410 кемеровского ДОСААФ, на борту которого находились пилоты и парашютисты, разбился во время тренировочного полёта, сообщает "ТВ Центр".

Данные о погибших и о том, сколько всего было людей на борту, постоянно меняются. Пока же следователи выясняют причины катастрофы. Самолёт взлетел с аэродрома Танай. Начал набирать высоту, поднялся всего метров на сто. А через секунды, завалился на левый борт.

Самолеты марки L-410 разработаны чешскими авиаконструкторами. Авторы проекта говорят, что машина простая и надёжная. Но сейчас, версия о технической поломке двигателя остаётся основной. Следователи возбудили дело по статье о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. А ДОСААФ временно приостановил эксплуатацию всех самолётов этой модели.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram