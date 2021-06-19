Главный курорт Крыма остался без пляжа после мощного ливня

Спасатели восстанавливают инфраструктуру

В Крыму МЧС усиливает группировку. Из зон подтопления спасатели эвакуировали почти две тысячи человек. В Ялте количество пострадавших увеличилось до 18, есть погибший. Ведутся поиски пропавшей без вести женщины. В Керчи готовятся к новому удару стихии - предстоящей ночью ожидаются проливные дожди.

Река Водопадная пробила себе новое русло, теперь вода течет не прямо в море, а через пляж. Чтобы понять, какой силы был поток можно посмотреть на принесённую сюда машину. Автомобиль сильно искорежило на улицах города, сообщает "ТВ Центр".

Главный курорт Крыма лишился своих пляжей. Галечные насыпи просто смыло. В море и на улицах грязь и мусор. Но туристы уже загорают, по набережной гуляет дама с собачкой, кто-то фотографирует последствия самого мощного наводнения в Ялте за последние сто лет.

В ликвидации последний наводнения участвует дополнительная аэромобильная группировка МЧС из Ростовской области, Черноморский флот, Росгвардия, полиция. Задействовано 250 единиц техники, которую предоставляли в том числе ялтинские предприниматели. На уборку города вышли и местные жители.

Мощные потоки обрушились с гор. В нескольких районах сошёл сель. Две реки вышли из берегов и фактически заблокировали центральную часть Ялты. Улицы города похожи на горные реки. Накануне поток был в разы мощнее. Люди укладывали мешки с землей чтобы защитить придомовые территории, но вода прорвалась.

Генпрокурор России взял на контроль ликвидацию последствий ЧС в Крыму. Особое внимание – оказание помощи пострадавшим и восстановление инфраструктуры.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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