Путин наградил медиков за самоотверженную борьбу с коронавирусом

Наград удостоены десятки врачей

Владимир Путин наградил медиков из десятков регионов страны за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации. Врачи, медсёстры, младший персонал - высокой награды удостоились почти 140 человек.

Большинство из них отмечены орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. Четверым присвоено почётное звание "Заслуженный врач России", двоим - "Заслуженный работник здравоохранения", ещё один медик удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, сообщает "ТВ Центр".

Владимир Путин также наградил сотрудников Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram