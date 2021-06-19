ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин наградил медиков за самоотверженную борьбу с коронавирусом

11:13
  • суббота
  • 19 июня 2021

Наград удостоены десятки врачей

Владимир Путин наградил медиков из десятков регионов страны за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации. Врачи, медсёстры, младший персонал - высокой награды удостоились почти 140 человек.
Путин наградил сотрудников центра Чумакова за разработку "КовиВака"

Большинство из них отмечены орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. Четверым присвоено почётное звание "Заслуженный врач России", двоим - "Заслуженный работник здравоохранения", ещё один медик удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, сообщает "ТВ Центр".

Владимир Путин также наградил сотрудников Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Врачи в защитных костюмах в больнице
Врачи в защитных костюмах в больнице
Владимир Путин подписывает документ
Владимир Путин подписывает документ
Врачи в защитных костюмах в больнице
Врачи в защитных костюмах в больнице
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.