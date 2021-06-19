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В Москве увеличивают коечный фонд для лечения больных коронавирусом

13:15
  • суббота
  • 19 июня 2021

Врачи работают в напряжённом графике

В Москве число коек для лечения пациентов с коронавирусом планируют увеличить ещё на семь тысяч. Об этом заявила заместитель мэра Анастасия Ракова. Только за пять дней весь коечный фонд оказался заполненным. Болезнь не только стремительно распространяется, но и мутирует.
В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 3 тысяч человек

Коронавирусом всё чаще стала заражаться молодежь: число заболевших увеличилось на 40%. В красной зоне тяжело всем. Медики отмечают - вирус стал агрессивнее. Многим пациентам не подходит привычная терапия и приходится подбирать другую. Нагрузка на врачей очень большая, сообщает "ТВ Центр".

Почти у 90% заболевших за последнее время в столице выявили новый индийский штамм. Эта мутация намного агрессивнее и распространяется очень быстро. Чаще он проявляется как обычная простуда и реже вызывает потерю обоняния и вкуса. Врачи не устают напоминать: вакцины снижают риски госпитализации и серьёзного течения болезни.

До 29 июня в столице продлены ограничительные меры. Закрыты ночные заведения, фудкорты, а также детские площадки и игровые комнаты. Меры необходимые, они должны замедлить распространение инфекции. Но нужно выработать коллективный иммунитет. В этом поможет вакцинация. И уже почти 42 тысячи москвичей записались на прививку только за последние сутки.

 Александра Панина, "ТВ Центр".

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