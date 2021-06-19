В Польше признались в том, что придумали российскую кибератаку

Обвинения были напрасными

Кибератаки на польское правительство, в которой обвиняли Россию, не было. С таким неожиданным заявлением выступила газета Gazeta Wyborcza. Ранее власти страны сообщили о взломе электронной почты высокопоставленного чиновника. СМИ утверждали, что хакеры получили доступ к секретным документам.

В правительстве это опровергли, но всё равно раздули из происшествия скандал. В причастности, по традиции, обвинили Москву. Теперь же выяснилось, что утечка произошла по вине человека из ближайшего окружения политика. Он имел доступ к паролям, сообщает "ТВ Центр".

Между чиновниками произошёл конфликт, и нарушитель в отместку опубликовал документы. Причины ссоры не известны. Возможно, они были личными, а не политическими.

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