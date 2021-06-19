Псаки отреагировала на сообщения о приостановке военной помощи Украине

Об этом писала американская пресса

Появились подробности запутанной истории с поставками американской военной помощи Украине. Пресса сообщила, что Вашингтон решил пока не снабжать Киев летальным оружием. Мера временная и может быть пересмотрена. Правда, в Белом доме эту информацию назвали ерундой.

Пресс-секретарь президента Джен Псаки поспешила оправдаться, сказав, что Украина по-прежнему может рассчитывать на помощь США, но не уточнив - какую именно, сообщает "ТВ Центр".

Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис. Чего не скажешь о партнёрах Киева, которые вновь и вновь накаляют обстановку в регионе и поддерживают милитаризацию страны.

"Если бы НАТО как сторона, которая уважает интересы безопасности партнёра, была действительно заинтересована в сохранении и укреплении безопасности Украины, то прежде всего она должна была призвать Украину прекратить спекулировать на возможности вступления в НАТО. Эти спекуляции, совершенно ясно направлены на то, чтобы стимулировать партию войны в Киеве, которая думает, что конфликт может быть разрешен неполитическим путём", - отметил замглавы российского МИДа Александр Грушко.

В неполитический путь, кажется, всерьёз поверил президент Зеленский. Он завил, что если не дождётся военной помощи от запада, то сам создаст свою - самую мощную армию в Европе. На этом фоне вызывает опасение очередной отказ выполнять минские соглашения, о чём заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Украина требует изменить договорённости. При этом официально объявлять документ недействительным не хочет, чтобы не брать на себя ответственность за срыв мирного урегулирования.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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