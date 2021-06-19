В Москве появились "Точки добра"

Горожанам раздают маски и перчатки

"Точки добра" начали работать в десяти районах на юге Москвы. Волонтёры рассказывают жителям о важности вакцинации и необходимости соблюдать меры безопасности, сообщает "ТВ Центр".

На улицах города москвичам раздают маски, перчатки и листовки с информацией о том, как обезопасить себя и где можно сделать прививку. А для тех, кто уже перенёс инфекцию - как сдать плазму крови и таким образом помочь тем, кто болеет.

Акция проводится по инициативе члена общественной палаты Светланы Разворотневой. Она ещё раз напомнила москвичам о том, что единственным средством защитить себя и окружающих от коронавируса остаётся вакцина.

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