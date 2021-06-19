34-летня Кетрин Сироу пропала четыре дня назад
В Нижегородской области полиция задержала подозреваемого в убийстве американской студентки. Им оказался неоднократно судимый местный житель, сообщается на сайте СКР.
15 июня в регионе пропала 34-летня Кетрин Сироу. Она училась в Нижегородском университете на адвоката.
Волонтёры и полиция искали в окрестностях города после того, как было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Позже её нашли мёртвой.
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