Клуб Gazgolder в ЦАО могут закрыть на 90 суток за нарушения антиковидных мер

В заведении не соблюдалась социальная дистанция

В московском клубе Gazgolder выявлены нарушения санитарных норм. Заведение могут закрыть на 90 суток или оштрафовать.

Проверку проводило Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ). Его сотрудники обнаружили, что в клубе не соблюдалась социальная дистанция, а посетители были без масок.

В связи с ростом числа заболевших в Москве усилены меры безопасности и контроля за соблюдением санитарных правил. Сотрудники Роспотребнадзора и ОАТИ проводят ежедневные рейды по предприятиям общепита, спортивным клубам и развлекательным заведениям.

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