Роман Романенко поддержал необходимость массовой вакцинации от COVID-19

Сам он уже сделал прививку
Из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в Москве возросло значение вакцинации от коронавируса, заявил депутат Госдумы Роман Романенко. Он сам недавно вакцинировался "Спутником V".
"Считаю, что прививку необходимо сделать каждому. Только коллективный иммунитет способен справиться с пандемией", - отметил космонавт и Герой России на встрече с медиками городских поликлиник в преддверии Дня медицинского работника.
Романенко вручил благодарственные письма врачам за добросовестную работу, высокий профессионализм и верность профессии. Он поблагодарил их за самоотверженный труд в борьбе с пандемией.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram