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Роман Романенко поддержал необходимость массовой вакцинации от COVID-19

12:29
  • суббота
  • 19 июня 2021

Сам он уже сделал прививку

Из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в Москве возросло значение вакцинации от коронавируса, заявил депутат Госдумы Роман Романенко. Он сам недавно вакцинировался "Спутником V".
В Кремле не считают проблемой в делении людей на вакцинированных и нет

"Считаю, что прививку необходимо сделать каждому. Только коллективный иммунитет способен справиться с пандемией", - отметил космонавт и Герой России на встрече с медиками городских поликлиник в преддверии Дня медицинского работника.

Романенко вручил благодарственные письма врачам за добросовестную работу, высокий профессионализм и верность профессии. Он поблагодарил их за самоотверженный труд в борьбе с пандемией.

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