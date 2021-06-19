Это стало ответом на действия Киева

Белоруссия отказалась принимать украинские самолёты. Такое решение принял президент страны Александр Лукашенко после того, как Украина запретила летать белорусским самолётам над своей территорией.

"Раз Украина закрыла нам пролёт, то мы с Украины не будем просто принимать самолёты", - цитирует Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".

В конце мая Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией и запретила белорусским самолётам пользоваться своим воздушным пространством. Это произошло после экстренной посадки в Минске самолёта компании Ryanair. Борт летел в Вильнюс, но после сообщения о бомбе на его борту сел в белорусской столице.

В салоне был основатель поддерживавшего белорусские протесты Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, а также гражданка России Софья Сапега. Обоих задержали при проверке документов.

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