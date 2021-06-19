Госпитализированную с пневмонией певицу МакSим ввели в кому

Лечение не помогает

Певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Об этом РИА Новости сообщила неназванная представительница артистки. На вопрос о диагнозе она ответила: "Видимо, коронавирус, но по тестам - отрицательно".

На днях 40-летнюю певицу госпитализировали с пневмонией и сильным поражением лёгких. У неё наблюдалась низкая сатурация. МакSим пробудет в коме несколько дней.

Ранее в больницу с коронавирусом попали Александр Буйнов и Владимир Кузьмин. До этого они прошли вакцинацию и поэтому болезнь протекает в лёгкой форме.

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