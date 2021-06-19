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На Кубани автобус с пассажирами после ДТП перевернулся на крышу (видео)

17:16
  • суббота
  • 19 июня 2021

Есть пострадавшие

14 человек, в том числе, трое детей пострадали в результате ДТП Краснодарском крае. На трассе Станция Петровская - Славянск-на-Кубани столкнулись два легковых автомобиля и рейсовый автобус, который от удара съехал в кювет и перевернулся.

В Сети появились первые кадры с места аварии. На них видно, что автобус лежит на крыше рядом с дорогой. На момент ЧП в нём находились 32 пассажира. Нескольким пострадавшим оказали помощь на месте, одного госпитализировали с травмами средней тяжести. По факту ДТП прокуратура организовала проверку.

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