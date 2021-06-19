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Золотой астероид оказался сгустком космического мусора

15:18
  • суббота
  • 19 июня 2021

Его стоимость оценивали в 10 квинтиллионов долларов

Новую гипотезу о происхождении одного из самых необычных астероидов Психея-16 обнародовали учёные. Его ещё называют золотым. Раньше считалось, что это осколок ядра небольшой планеты, которая не сформировалась из-за космической катастрофы.
К Земле летит огромный астероид

Большинство астероидов состоят из камней и льда. Но Психея, как заявляли астрономы, кладезь драгоценных металлов, в том числе золота. Запасы - поражают воображение. Стоимость объекта оценивалась в 10 квинтиллионов долларов - это единица с 18-ью нулями.

Однако новая теория разочаровала тех, кто уже грезил о добыче полезных ископаемых в космосе. Исследование предполагает, что объект - всего лишь скопление космического мусора. К тому же треть его объёма занимают пустоты.

Как на самом деле, станет известно после получения точных данных. Их должна собрать специальная миссия NASA. По плану, космический аппарат выйдет на орбиту астероида в 2026 году, сообщает "ТВ Центр".

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