Галкин с размахом отметил юбилей в разгар жёстких ограничений в Москве

Вечеринка прошла в одном из столичных ресторанов

Максим Галкин с размахом отметил своё 45-летие в московском ресторане. В то время, как в столице введены жёсткие ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом, именинник и его гости гуляли всю ночь. Разумеется, ни о какой социальной дистанции и санитарных мерах речи даже не было.

На тусовку по случаю юбилея телеведущего собрались Александр Ревва, Лайма Вайкуле, Кристина Орбакайте, Валентин Юдашкин, Геннадий Хазанов, рэпер Баста, певицы Жасмин, Елена Север, Валерия и другие представители звёздной тусовки.

Гости ели, пили, танцевали и веселились на полную катушку. Удивил всех и особенно супругу юбиляра Александр Ревва. Он исполнил свой хит "Алкоголичка", при этом почему-то обращаясь к примадонне. А коллега Реввы по Comedy Club Гарик Харламов весь вечер шутил с Аллой Борисовной.

В конце вечеринки, как и полагается, вынесли огромный торт, который был украшен свечами-фейерверками. После этого все гости в один голос крикнули "Горько!", видимо, забыв, что Галкин отмечает день рождения. Юмористу ничего не оставалось делать, как поцеловать в губы свою законную супругу.

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