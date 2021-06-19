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Путин на съезде "Единой России" призвал объединить усилия для повышения доходов граждан

14:56
  • суббота
  • 19 июня 2021

Обсуждается предвыборная кампания партии

Цели и приоритеты избирательной кампании в Госдуму обсуждают на ХХ съезде "Единой России". Он проходит в московском "Экспоцентре" при соблюдении всех необходимых санитарных мер, сообщает "ТВ Центр". Главная задача - утвердить кандидатов и проект программы перед сентябрьским голосованием.
Собянин рассказал о предвыборной программе партии "Единая Россия"

Партия первой из всех российских политических сил вступает в предвыборную гонку. Направления работы, которые в ближайшие годы должны стать для единороссов основными, обозначил Владимир Путин.

"Брать на себя ответственность, вести за собой, быть в авангарде - значит работать больше и лучше, чем другие. Действовать намного более энергично, и предельно настойчиво. А для этого и в законодательстве, и в повседневных делах нужно быстро, чётко решать вопросы, которые волнуют граждан", - указал глава государства.

Президент отметил, что наша работа не состоит из праздников и за всё это отвечают те, кто взял на себя ответственность, но партия выдержала конкуренцию. Теперь, по словам Путина, надо объединить усилия, чтобы до 2026 года повысить доходы россиян и снизить уровень бедности.

Президент также указал на необходимость ремонта школ. По его данным, 72% учебных заведений нуждается в текущем ремонте, 10% - в капитальном. Также в России нужно повсеместно развернуть строительство дорог, коммунальных сетей и других инфраструктурных объектов, отметил Владимир Путин.

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Владимир Путин
Съезд партии "Единая Россия"
Съезд партии "Единая Россия"
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