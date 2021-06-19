В Москве выросло число случаев повторного заражения коронавирусом

Гражданам рекомендуют ревакцинироваться

За последние две недели в Москве в два раза число случаев повторного заболевания коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что многие перенесли инфекцию достаточно давно и их иммунная защита ослабла. Также сыграл свою роль пришедший в Россию индийский штамм вируса, он более агрессивен.

Ракова посоветовала прививаться повторно тем москвичам, кто вакцинировался давно. По её словам, в ближайшее время в столице появится возможность ревакцинации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram