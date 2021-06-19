В Москве выросло число случаев повторного заражения коронавирусом

Гражданам рекомендуют ревакцинироваться
За последние две недели в Москве в два раза число случаев повторного заболевания коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что многие перенесли инфекцию достаточно давно и их иммунная защита ослабла. Также сыграл свою роль пришедший в Россию индийский штамм вируса, он более агрессивен.
Ракова посоветовала прививаться повторно тем москвичам, кто вакцинировался давно. По её словам, в ближайшее время в столице появится возможность ревакцинации.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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