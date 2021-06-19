ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве выросло число случаев повторного заражения коронавирусом

19:42
  • суббота
  • 19 июня 2021

Гражданам рекомендуют ревакцинироваться

За последние две недели в Москве в два раза число случаев повторного заболевания коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве увеличивают коечный фонд для лечения больных коронавирусом

Она отметила, что многие перенесли инфекцию достаточно давно и их иммунная защита ослабла. Также сыграл свою роль пришедший в Россию индийский штамм вируса, он более агрессивен.

Ракова посоветовала прививаться повторно тем москвичам, кто вакцинировался давно. По её словам, в ближайшее время в столице появится возможность ревакцинации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Врачи инфекционного отделения больницы
Врачи инфекционного отделения больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.