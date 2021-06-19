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Вассерман: Необходимо сохранить и активно развивать городской стадион "Крылья Советов"

16:06
  • суббота
  • 19 июня 2021

Эрудит обратился к мэрии

Московский стадион "Крылья Советов" нужно сохранить для горожан. Такое мнение высказал известный эрудит Анатолий Вассерман во время визита на этот спортивный объект.
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Ранее москвичи обратились к Вассерману с просьбой помочь спасти стадион "Крылья Советов". Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя допустить застройку территории стадиона жилыми домами.

"Стадион - это тот непрофильный актив, который следует сохранить. Жильё без возможности активного отдыха теряет добрую половину своей ценности и привлекательности для людей", - сказал публицист.

Он предложил провести масштабную реконструкцию стадиона: обустроить качественные футбольные поля, создать зону для воркаута, построить трибуны на всех тренировочных полях. Вассерман предложил мэрии выкупить землю, на которой стоит стадион.  

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