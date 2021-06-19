В Москве в ближайшее время будет доступна ревакцинация от COVID-19

Сделать прививку можно даже с высоким уровнем антител

В Москве в ближайшее время можно будет пройти повторную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её информации, в столице вырос спрос на ревакцинацию. Особенно это актуально для тех, кто привился осенью или зимой. Ракова напомнила, что повторная прививка в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации необходима спустя шесть месяцев после первой.

Заммэра пояснила, что имеющиеся антитела к вирусу не являются противопоказанием к прививке, так как врачи пока не разработали единую методику измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета.

"В условиях, когда набирает оборот распространение индийского штамма и резко растет заболеваемость, врачи считают, что необходимо прививаться без оглядки на уровень антител", - сказала Ракова.

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