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Путин назвал первую пятёрку списка "Единой России" на выборах в Думу

15:33
  • суббота
  • 19 июня 2021

Президент выступил на съезде партии

Владимир Путин предложил включить в федеральную часть списка кандидатов на выборах в Госдуму от "Единой России" главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, уполномоченного по правам ребёнка Анну Кузнецову и сопредседателя штаба ОНФ Елену Шмелёву.
Путин на съезде "Единой России" призвал объединить усилия для повышения доходов граждан

Своё предложение президент озвучил на съезде "Единой России". По мнению главы государства, в первой пятёрке должны быть представлены люди, которые давно в политике и новые лица. Путин также отметил, что это должны быть люди, представляющие наиболее важные направления развития страны.

Выборы депутатов Госдумы пройдут в течение трёх дней – с 17 по 19 сентября 2021 года.

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