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Доктор Елена Кац призвала сделать вопросы здравоохранения основными в программах кандидатов

17:48
  • суббота
  • 19 июня 2021

Пандемия бросает новые вызовы

Вопросы здравоохранения должны стать ключевыми в программах кандидатов в депутаты всех уровней. Об этом заявила главный врач детской городской поликлиники № 7, координатор Совета матерей ВАО Елена Кац.
Доктор Елена Кац предложила проводить больше культурно-просветительских акций, посвящённых России

Она отметила, что пандемия коронавируса бросает обществу новые вызовы, поэтому нужно удвоить усилия. Об этом говорили на съезде "Единой России". 19 июня там озвучили федеральный и региональный избирательные списки на осенних выборах в Госдуму. Первым номером в федеральном списке значится министр обороны Сергей Шойгу, в московском - мэр столицы Сергей Собянин.

Елена Кац добавила, что готовит памятку для горожан, в которой будет перечислено всё, что нужно знать о вакцинации от COVID-19. Она призвала москвичей сделать прививку как можно быстрее.

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