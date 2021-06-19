Доктор Елена Кац призвала сделать вопросы здравоохранения основными в программах кандидатов

Пандемия бросает новые вызовы

Вопросы здравоохранения должны стать ключевыми в программах кандидатов в депутаты всех уровней. Об этом заявила главный врач детской городской поликлиники № 7, координатор Совета матерей ВАО Елена Кац.

Она отметила, что пандемия коронавируса бросает обществу новые вызовы, поэтому нужно удвоить усилия. Об этом говорили на съезде "Единой России". 19 июня там озвучили федеральный и региональный избирательные списки на осенних выборах в Госдуму. Первым номером в федеральном списке значится министр обороны Сергей Шойгу, в московском - мэр столицы Сергей Собянин.

Елена Кац добавила, что готовит памятку для горожан, в которой будет перечислено всё, что нужно знать о вакцинации от COVID-19. Она призвала москвичей сделать прививку как можно быстрее.

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