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Буцкая требует ограничить деятельность мошеннических фирм, предлагающих обналичить маткапитал

18:12
  • суббота
  • 19 июня 2021

Для этого нужно изменить законодательство

В России необходимо принять законодательные меры для ограничения деятельности фирм, занимающихся обналичиванием материнского капитала. Об этом в эфире радио "Говорит Москва" заявила лидер Совета матерей, эксперт ОНФ Татьяна Буцкая.
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Она отметила, что у многих молодых семей есть соблазн потратить маткапитал немедленно, по своему усмотрению. Но любые попытки его обналичить – противозаконны, напомнила Буцкая.

"Этим часто пользуются мошенники. Если ты заходишь под вывеску  "Обналичим маткапитал" - это шаг к потере денег или в тюрьму", - предупредила эксперт.

 

 

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