Буцкая требует ограничить деятельность мошеннических фирм, предлагающих обналичить маткапитал

Для этого нужно изменить законодательство

В России необходимо принять законодательные меры для ограничения деятельности фирм, занимающихся обналичиванием материнского капитала. Об этом в эфире радио "Говорит Москва" заявила лидер Совета матерей, эксперт ОНФ Татьяна Буцкая.

Она отметила, что у многих молодых семей есть соблазн потратить маткапитал немедленно, по своему усмотрению. Но любые попытки его обналичить – противозаконны, напомнила Буцкая.

"Этим часто пользуются мошенники. Если ты заходишь под вывеску "Обналичим маткапитал" - это шаг к потере денег или в тюрьму", - предупредила эксперт.

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