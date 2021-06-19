Избирательный список "Единой России" в Москве возглавит Сергей Собянин

Об этом объявлено на съезде партии

Сергей Собянин возглавит группу избирательного списка "Единой России" по Москве на осенних парламентских выборах. Об этом сообщил на съезде партии секретарь её генсовета Андрей Турчак.

В первую пятёрку московского избирательного списка вошли также Марьяна Лысенко, Пётр Толстой, Владимир Ресин и Виктор Селивёрстов.

Ранее, выступая на съезде партии, Владимир Путин предложил включить в федеральную часть списка кандидатов на выборах в Госдуму от "Единой России" Сергея Шойгу, Сергея Лаврова, Дениса Проценко, Анну Кузнецову и Елену Шмелёву.

Путин отметил, что во главе списка должны быть представлены люди, которые давно в политике и новые лица. Они должны представлять наиболее важные направления развития страны.

Выборы депутатов Госдумы пройдут в течение трёх дней – с 17 по 19 сентября 2021 года.

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