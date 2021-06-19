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Очевидцы публикуют кадры сильного пожара и взрывов в Лужниках

18:20
  • суббота
  • 19 июня 2021

Там горит склад пиротехники

Авиация привлечена для тушения пожара на складе пиротехники в Москве. В районе пожара, на Лужнецкой набережной ограничено движение транспорта.

Тем временем в соцсетях очевидцы публикуют кадры, сделанные недалеко от места пожара. На них видно, как высоко в небо поднимается густой дым, слышны множественные взрывы петард.

Причина пожара пока не установлена, но не исключено, что поспособствовать распространению огня могла жаркая погода, установившаяся в Москве.

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